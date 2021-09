PREVISIONI METEO domani 13 settembre: TEMPO in miglioramento con isolati TEMPORALI sui RILIEVI

Situazione sinottica europea

Cuneo d’alta pressione si erge dal nord africa raggiungendo il bacino mediterraneo e lambendo anche la nostra penisola con massimi di pressione intorno ai 1015 hPa. Una goccia fredda con minimo depressionario si trova nei pressi delle Isole Azzorre e raggiunge una pressione di 1005 hPa. Aria fredda in quota confluisce dall’Europa orientale , garantendo instabilità sulle regioni meridionali.Infine un minimo di bassa pressione di circa 970 hPa si trova tra Groenlandia e Islanda.

Previsioni meteo per domani, 13 settembre

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi di Lombardia e Trentino; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura in transito . Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento in Appennino, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o lnord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.