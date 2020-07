Previsioni meteo domani 14 luglio 2020: temporali su Alpi, Appennino, Calabria e Sicilia, sole prevalente sul resto d’Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone delle Azzorre ben esteso dall’ oceano Atlantico fino all’Europa centro-occidentale con massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa nei pressi delle omonime Isole. Flusso di correnti fresche e instabili scorre alle alte latitudini con diversi minimi di pressione al suolo tra Groenlandia, Islanda e Penisola Scandinava. Aria fresca in quota lambisce l’Italia e agisce sull’Europa orientale porta condizioni instabili con frequenti e intesi temporali.

Previsioni meteo per domani, 14 Luglio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite con locali piogge solo sulle Alpi centro-orientali, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle Alpi, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sull’arco alpino, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con locali piogge o temporali tra Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove. In serata nessuna particolare variazione con tempo asciutto ovunque e nubi in transito su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.