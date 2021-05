PREVISIONI METEO domani 14 maggio 2021: perturbazione in azione in Italia con piogge e temporali anche intensi

Circolazione depressionaria che dall’Atlantico si estende sull’Europa centro-orientale con una serie di minimi al suolo: uno ad ovest delle Isole Britanniche con valori di pressione fino a 985 hPa e uno più largo sul Mar Baltico con valori di pressione intorno a 1005 hPa. Una saccatura transita sul Mediterraneo centro-occidentale portando un intenso peggioramento delle condizioni meteo in Italia con piogge e temporali. Anticiclone delle Azzorre che resta schiacciato sul basso Atlantico con valori di pressione al suolo intorno a 1025 hPa nei pressi delle omonime Isole.

Al Nord: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi, anche intensi sulla Liguria. Al pomeriggio condizioni di maltempo su tutti i settori con piogge e temporali anche di forte intensità. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni diffusi. Neve a quote medio-alte sulle Alpi. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino piogge sparse tra Toscana e Umbria, nuvolosità in transito altrove ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse in arrivo a partire dalle regioni tirreniche. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, anche intensi su Toscana e Lazio. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.