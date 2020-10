PREVISIONI METEO domani 14 Ottobre: nuova ondata di maltempo in arrivo in gran parte dell’Italia, ecco le regioni più interessate

La situazione sinottica sull’Europa

Area di alta pressione sull’Oceano Atlantico con valori di pressione fino a 1035 hPa e in progressiva estensione tra Islanda e Scandinavia. Campo di bassa pressione sull’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa. Italia tra un momentaneo promontorio di alta pressione e correnti instabili con rispettivamente sole al centro-nord, locali piogge o temporali al sud.

Previsioni meteo per domani, 14 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino maltempo sulle regioni più occidentali con piogge e nevicate sulle Alpi, asciutto e locali schiarite altrove. Nel pomeriggio ancora tempo instabile o perturbato sul Piemonte, Emilia, Lombardia occidentale e Liguria con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo perturbato ad ovest e in Emilia Romagna con piogge diffuse. Neve in calo fino a 1500 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con deboli piogge lungo le coste di Lazio e Toscana, più asciutto altrove. Al pomeriggio maltempo con piogge e temporali diffusi eccetto su Marche ed Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con acquazzoni sparsi su tutti i settori. Temperature minime in aumento e massime in generale calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.