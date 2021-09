PREVISIONI METEO domani 14 settembre: promontorio africano verso l’ITALIA, nuvolosità in aumento

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico di matrice africana che si muove sul Mediterraneo centrale portando clima caldo e tempo nel complesso stabile, non mancheranno comunque addensamenti in transito anche compatti. Saccatura depressionaria che scende ad ovest della Penisola Iberica con goccia d’aria fredda in quota e valori di pressione al suolo intorno a 1010 hPa. Profondo vortice di bassa pressione tra Islanda e Groenlandia con valori minimi al suolo intorno a 980 hPa. Un’altra circolazione depressionaria è presente tra Finlandia e Russia con valori minimi al suolo intorno a 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 14 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con locali piogge sulla Liguria, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora deboli piogge al Nord-Ovest con cieli irregolarmente nuvolosi, più asciutto al Nord-Est. In serata tempo in prevalenza asciutto ma con molte nuvole in transito su tutti i settori. Temperature minime in lieve aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai settori tirrenici ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori spazi di sereno altrove. In serata nessuna variazione con variabilità asciutta ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.