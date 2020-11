PREVISIONI METEO domani 15 Novembre 2020: piogge e pioviggini su queste regioni d’ITALIA, giornata nuvolosa

La situazione sinottica sull’Europa

Promontorio di alta pressione prevalente sul Mediterraneo ma in graduale indebolimento. Robusto Anticiclone sull’Europa orientale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa in Russia, correnti perturbate di matrice atlantica sull’Europa occidentale sotto la spinta vigorosa di una vasta area depressionaria con diversi minimi di pressione al suolo. Sull’Italia tempo in prevalenza stabile salvo delle deboli piogge o pioviggini lungo le regioni tirreniche.

Previsioni meteo per domani, 15 Novembre 2020: Nord

Al Nord: Al mattino nuvole anche basse e compatte su coste e pianure con possibili riduzioni di visibilità lungo il corso del Po. Al pomeriggio nuvolosità insistente su tutti i settori, ma senza fenomeni associati eccetto deboli piogge in Liguria. In serata cieli ancora coperti con precipitazioni attese su Alpi, Liguria e Appennino. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 15 Novembre 2020: Centro

Al Centro: Al mattino nubi sparse su tutti i settori e locali riduzioni della visibilità, deboli piogge tra Lazio, Toscana e Umbria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con deboli piogge o pioviggini su Umbria, Lazio e Toscana. In serata precipitazioni sparse su tutte le regioni eccetto in Abruzzo. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.