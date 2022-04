PREVISIONI METEO domani 16 aprile: aria fredda verso l’ITALIA porta piogge e acquazzoni sparsi

Situazione sinottica europea

Vasto anticiclone che dal basso Atlantico di estende fin sulla Scandinavia passando per la Penisola Iberica e l’Europa occidentale con massimi di pressione al suolo intorno a 1035 hPa. Discesa di aria fredda che interessa l’Europa orientale e in parte raggiunge anche il Mediterraneo centrale portando un aumento dell’instabilità anche sull’Italia. Vasta e profonda circolazione depressionaria posizionata tra Groenlandia e Islanda con un minimo al suolo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 16 aprile

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni sparsi su Triveneto, Alpi occidentali, settori orientali di Lombardia e Appennino settentrionale, più asciutto sui restanti settori. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentali, asciutto sul resto del Nord con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sul versante adriatico con possibili fenomeni isolati in Appennino. Tra la serata e la notte acquazzoni sparsi tra Lazio e Abruzzo con neve oltre i 1300-1600 metri, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da poco mossi a mossi.