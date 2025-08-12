Meteo domani 13 agosto: bel tempo con sole e caldo africano in Italia, ma non mancheranno temporali di calore

Situazione sinottica europea Vasto e robusto campo di alta pressione che si estende tra Europa e Mediterraneo con massimi al suolo intorno a 1020 hPa sui settori orientali del continente. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa tra Islanda e Scandinavia. Due minimi di pre4ssione presente anche in Atlantico fino a 1005 hPa ad ovest delle Isole Britanniche. Aria molto calda risale dal nord Africa portando anomalie termiche positive anche oltre i 10 gradi sull’Europa centro-occidentale e caldo intenso anche sul Mediterraneo. Ma una lacuna barica con aria fresca in quota interessa in Mediterraneo centrale favorendo lo sviluppo di temporali di calore sull’Italia.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione sulle Alpi, ancora soleggiato altrove. In serata e nottata residui fenomeni in estensione sulle pianure di Nord-Ovest, più stabile altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con sviluppo di acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, soleggiato sulle coste. In serata e nottata torna la stabilità su tutti i settori con nuvolosità e schiarite, salvo residui fenomeni tra Lazio, Umbria e Toscana. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l’Appennino e zone interne delle Isole Maggiori. In serata e nella notte torna la stabilità diffusa con ampie schiarite e qualche disturbo nuvoloso tra Campania. Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

