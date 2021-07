PREVISIONI METEO domani 16 luglio: goccia fredda sull’ITALIA con acquazzoni e temporali diffusi

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria tra Europa centrale e Italia con aria più fredda in quota che porta condizioni di tempo instabile o perturbato. Anticiclone afro-azzorriano presente sull’Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa nei pressi delle Isole Britanniche. Campo di alta pressione anche tra Mediterraneo orientale ed Europa orientale con massimi di pressione al suolo intorno a 1015 hPa. Flusso perturbato atlantico che scorre alle alte latitudini con due minimi di pressione al suolo, uno intorno a 1000 hPa sull’Islanda ed uno intorno a 1000 hPa a nord della Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 16 luglio

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità diffusa, con fenomeni anche a carattere di temporale soprattutto sui settori di Nord-Ovest. In serata ancora piogge al Nord-Est mentre altrove avremo tempo più asciutto. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito con locali piogge su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutte le regioni con acquazzoni e temporali diffusi localmente anche intensi. In serata residue piogge sulle zone interne ma in graduale esaurimento. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.