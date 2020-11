PREVISIONI METEO domani 16 Novembre 2020: maltempo con piogge e temporali da Nord verso Sud

La situazione sinottica sull’Europa

Promontorio anticiclonico presente sulla Penisola Iberica con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Un fronte perturbato transita invece tra Europa centrale e Italia dove porta un rapido peggioramento del tempo con piogge e temporali sparsi. Vasta e profonda struttura depressionaria posizionata sul nord Atlantico con valori minimi di pressione al suolo intorno a 980 hPa tra Islanda e Scandinavia. Campo di alta pressione presente anche sulla Russia europea con valori massimi al suolo che raggiungono i 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 16 Novembre: Nord

Al Nord: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi su Liguria e Friuli, più asciutto sul Piemonte. Al pomeriggio ancora piogge su Friuli, Veneto e Romagna, migliora altrove con nubi sparse e schiarite. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli irregolarmente nuvolosi, residue piogge sulla Romagna. Neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 16 Novembre: Centro

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, più intensi sulla Toscana. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge e acquazzoni diffusi, localmente a carattere di temporale sulle regioni tirreniche. In serata tempo instabile con piogge sparse generalmente di debole intensità, migliora sulla Toscana. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi.