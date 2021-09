PREVISIONI METEO domani 16 settembre: piogge e temporali in ITALIA in arrivo su queste regioni

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico di origine africana esteso sul Mediterraneo centrale fino alla Penisola Balcanica. Saccatura depressionaria che scende sulla Penisola Iberica con goccia d’aria fredda in quota e valori di pressione al suolo intorno a 1015 hPa. Vortice di bassa pressione a ridosso dell’Islanda con valori minimi al suolo intorno a 995 hPa. Un’altra circolazione depressionaria è presente tra Finlandia e Russia con discesa di aria più fredda verso l’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 16 settembre

Al Nord: Al mattino piogge sparse e acquazzoni sulle regioni nord-occidentali; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni estese a tutti i settori, con forti piogge tra Liguria, Emilia, Lombardia e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge intense, più asciutto sulle coste Romagnole. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino cieli molto nuvolosi sulla Toscana con pioviggini sparse, variabile altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con fenomeni sparsi e forti piogge sul nord della Toscana. In serata ancora precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio; nessuna variazione altrove. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.