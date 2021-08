PREVISIONI METEO domani 17 agosto: aria più fresca affluisce sull’ITALIA, possibilità di temporali

Situazione sinottica europea

Profondo vortice depressionario centrato sulla Scandinavia con valori di pressione al suolo intorno a 995 hPa sulla Svezia. Questo si muove verso l’Europa centro-orientale con correnti più fresche in arrivo anche sul Mediterraneo. Vasto e robusto campo di alta pressione che si estende tra la Penisola Iberica e il vicino Atlantico con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa poco ad ovest delle Isole Britanniche.

Previsioni meteo per domani, 17 agosto

Al Nord: Al mattino locali addensamenti al Nord-Est con piogge sul Friuli, più asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sulle Alpi centro-orientali. In serata nuvolosità medio-alta in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 agosto

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e ampie schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di piogge o temporali, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sull’Appennino, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.