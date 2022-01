PREVISIONI METEO domani 17 gennaio: rapida passaggio di MALTEMPO al sud ITALIA, ecco le PREVISIONI

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Saccatura in transito sui settori dell’Europa orientale lambisce le regioni del centro-sud apportando temporanee e blande condizioni di maltempo; sull’Europa centro-settentrionale persiste l’anticiclone delle Azzorre, con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Vortice polare troposferico piuttosto compatto con flusso perturbato che scorre solo alle latitudini più elevate. Profonda circolazione depressionaria con minimo di pressione al suolo fino a 970 hPa ad est della Scandinavia

Previsioni meteo per domani, 17 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo asciutto con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con visibilità ridotta specie sul delta del Po. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie e foschie sui medesimi settori. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 17 gennaio

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori Adriatici e sulla Toscana, sereno altrove. Al pomeriggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori ma con cieli irregolarmente nuvolosi; isolate piogge sul Molise. Al pomeriggio maltempo sulla Puglia; variabilità asciutta altrove. In serata ancora nuvolosità irregolare su tutti i settori, con piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

