PREVISIONI METEO domani 17 Maggio 2020: molte NUBI e locali PIOGGE sull’ITALIA, vediamo dove

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione di bassa pressione sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa. Campo di alta pressione di natura azzorriana dal Regno Unito verso l’Europa centrale con valori di pressione massimi intorno a 1025 hPa. Promontorio anticiclonico di origine africana sul Mediterraneo centro-orientale e Italia spaccata in due con il maltempo al nord e clima già estivo al sud.

Previsioni meteo per domani, 16 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Emilia, Pieonte e Lombardia con deboli piogge, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio le piogge si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, ancora asciutto sulle altre regioni. In serata residue piogge su Liguria, Appennino emiliano e Piemonte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli poco nuvolosi su tutte le regioni ma senza fenomeni eccetto locali piogge in Appennino. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ampie schiarite e locali piogge in Appennino. In serata molte nubi su tutte le regioni ma con tempo prevalentemente asciutto. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.