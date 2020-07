Previsioni meteo domani 18 luglio 2020: Il Maltempo raggiunge il sud Italia con piogge o temporali, migliora altrove

La situazione sinottica sull’Europa

Perturbazione sull’Europa centrale con valori di pressione fino a 1015 hPa e associate correnti fredde e instabili verso il Mediterraneo e l’Italia. Vasta circolazione di bassa pressione con valori al suolo fino a 985 hPa nei pressi dell’Islanda, anticiclone delle Azzorre stazionario sull’oceano Atlantico nei pressi della sua sede originaria con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 18 Luglio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nuvole sparse al Nord Ovest con locali piogge sulla Liguria, ampie schiarite e bel tempo altrove. Al pomeriggio aumento dell’instabilità sui rilievi del Nord Est con piogge o temporali sparsi, cieli sereni o parzialmente nuvolosi sui rimanenti settori. In serata temporali ancora presenti su Triveneto e Friuli con fenomeni in locale estensione fin verso le coste. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli con direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio locale instabilità su medio-basso Lazio e Abruzzo con locali sconfinamenti fin verso i settori costieri. In serata tornano condizioni di stabilità ovunque con poche nubi e ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.