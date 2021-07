PREVISIONI METEO domani 18 luglio: tempo instabile in ITALIA con piogge e temporali soprattutto su queste regioni

Situazione sinottica europea

Goccia fredda nel cuore del Mediterraneo con valori di pressione al suolo intorno a 1005 hPa e tempo instabile sull’Italia. Anticiclone afro-azzorriano presente sull’Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa nei pressi delle Isole Britanniche. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa sulla Scandinavia. Un’altra goccia fredda in quota è presente in pieno Atlantico poco a nord delle Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 18 luglio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori centro-orientali con piogge sparse su Alpi orientali e Romagna, più asciutto con maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie su Triveneto, Romagna e Alpi occidentali, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con fenomeni in esaurimento ovunque, salvo residue piogge sulle Alpi occidentali. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile sulle regioni Adriatiche con piogge sparse, più asciutto altrove con nubi alternate a schiarite. Al pomeriggio instabilità diffusa su tutti i settori con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. In serata residue piogge su Abruzzo e Marche, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.