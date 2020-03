PREVISIONI METEO domani 18 marzo 2020: anticiclone in Italia, bel tempo e clima primaverile

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone delle Azzorre in espansione su gran parte dell’Europa con massimi di pressione al suolo di 1030 hPa. Bel tempo in Italia e temperature in ulteriore aumento con valori tipicamente primaverili. Vaste e profonde circolazioni depressionarie seguitano a transitare alle alte latitudini con valori minimi di pressione al suolo fino a 980 hPa tra Islanda e Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 18 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di stabilità atmosferica con prevalenza di sole, brevi e isolate piogge in Appennino romagnolo. In serata ancora bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino locali addensamenti nelle Marche ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi salvo locali piogge in Appennino tra Marche, Umbria e Toscana. In serata nubi sparse alternate ad ampie schiarite ma con tempo asciutto ovunque. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.