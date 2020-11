PREVISIONI METEO domani 18 Novembre 2020: residuo maltempo al sud ITALIA, tutto sole altrove salvo nebbie mattutine

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione di bassa pressione con valori di pressione al suolo fino a 1015 hPa ancora attiva al sud Italia, piogge e temporali sparsi. Anticiclone sull’Europa centro-occidentale con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa, effetti ben visibili sul resto del Paese con sole prevalente. Campo di alta pressione presente sulla Russia con valori massimi al suolo che raggiungono i 1040 hPa. Depressione posizionata sul nord Atlantico con valori minimi di pressione al suolo intorno a 980 hPa tra Islanda e Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 18 Novembre: Nord

Al Nord: Al mattino bel tempo con sole prevalente su tutte le regioni eccetto foschie o nebbie in pianura Padana. Al pomeriggio deboli si rinnovano le condizioni di bel tempo con sole prevalente su tutte le regioni. In serata tornano le foschie e le nebbie in pianura Padana, sereno altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 18 Novembre: Centro

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni e precipitazioni assenti. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutte le regioni con poche nubi in transito. In serata si rinnovano le condizioni di bel tempo con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o poco mossi.