PREVISIONI METEO domani 18 settembre: nuvolosità e piogge sparse in ITALIA, vediamo i dettagli

Situazione sinottica europea

Vasta circolazione depressionaria sul nord Atlantico con valori minimi di pressione al suolo intorno a 995 hPa nei pressi dell’Islanda. Una goccia fredda in quota staccatasi dal flusso atlantico si muove verso la Francia interessando in parte anche il Mediterraneo centrale. Altra circolazione depressionaria con aria più fredda in quota presente sull’Europa orienta. Vasto e robusto anticiclone delle Azzorre presente nella sua sede naturale con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa nei pressi delle omonime Isole.

Previsioni meteo per domani, 18 settembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora piogge sparse al Nord-Ovest e su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale con locali temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge solo sull’alta Toscana. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati acquazzoni nelle zone interne. In serata residue piogge sui medesimi settori, asciutto altrove con cieli parzialmente nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.