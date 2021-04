PREVISIONI METEO domani 19 aprile 2021: ancora tempo INSTABILE in ITALIA, con piogge e neve tra ALPI e APPENNINO

Un’area di bassa pressione insiste da più giorni sul bacino mediterraneo regalandoci giornate uggiose e tempo instabile. Un’area di alta pressione è dislocata sulla Scandinavia, relegando tempo più stabile e soleggiato alle elevate latitudini europee; un debole promontorio di alta pressione si trova ad ovest della penisola Iberica con massimi di pressione di 1025 hPa.

Al Nord: Al mattino deboli fenomeni sull’Emilia Romagna e Triveneto, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità irregolare con piogge sparse sulla Liguria, Alpi occidentali e regioni orientali, variabilità asciutta altrove. In serata tempo instabile sul Friuli e Trentino con piogge sparse, asciutto altrove. Neve oltre i 1400-1500 metri. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino piogge sulle regioni Adriatiche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, con qualche pioggia anche sulla Toscana, nessuna variazione altrove. In serata tempo in miglioramento con residui fenomeni in Appennino. Neve oltre i 1200 metri di quota. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.