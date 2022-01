PREVISIONI METEO domani 19 gennaio: sole in ITALIA ma entro sera peggioramento in arrivo con PIOGGE e neve

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Vasto anticiclone tra Mediterraneo e Atlantico con valori massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Questo porta tempo stabile anche in Italia con sole prevalente ma anche nebbie e nubi basse. Vortice polare troposferico compatto con una serie di minimi di bassa pressione alle alte latitudini, profondi fino a 965 hPa. Colata di aria artica che scende dalla Scandinavia verso l’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 19 gennaio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, ma con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Nuvolosità in aumento tra sera e la notte con piogge su Liguria, Emilia Romagna e Friuli. Neve sulle Alpi orientale fino a quote collinari e fino ai 1100-1200 metri in Appennino. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento su Toscana, Umbria e Lazio con deboli piogge associate, ampi spazi di sereno altrove. Neve sui rilievi fino a 1200-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche nube sulle Isole Maggiori ma con tempo asciutto, cieli soleggiati altrove. In serata piogge in arrivo sulla Sardegna e nella notte anche in Campania, tempo ancora asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

