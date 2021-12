PREVISIONI METEO domani 2 dicembre: piogge e temporali in ITALIA con quota neve in calo, ecco dove

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre che si posiziona sull’Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Un lobo del vortice polare è presente sulla Scandinavia favorendo la discesa di aria fredda sull’Europa centrale, dove muove un vortice depressionario con valori minimi di pressione al suolo di circa 975 hPa, il quale pilota un fronte freddo in transito sulla Penisola Italiana.

Previsioni meteo per domani, 2 dicembre

Al Nord: Al mattino cieli molto nuvolosi sul Triveneto e neve sulle Alpi orientali dagli 800-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge tra Veneto, Friuli e Liguria orientale, locali aperture tra Liguria e Piemonte. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni e piogge sui medesimi settori; quota neve in lieve calo. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 dicembre

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio cieli molto nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulle coste dell’Abruzzo. In serata insistono le precipitazioni su tutte le regioni. Neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.