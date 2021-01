PREVISIONI METEO domani 2 Gennaio 2021: NEVE abbondante sulle Alpi e PIOGGE diffuse

La situazione sinottica sull’Europa

Una massa d’aria instabile si trova sull’Europa centro-occidentale, che presenta un minimo depressionario principale situato tra Danimarca e Scandinavia ed uno secondario a sud della Francia con valori di pressione fino a 1005 hPa. In sede atlantica si erge un cuneo altopressorio che raggiunge l’Islanda, con massimi di pressione che si aggirano fra i 1025 e i 1030 hPa. Tale impostazione barica permarrà anche nel corso del fine settimana.

Previsioni meteo per domani, 2 Gennaio: Nord

Al Nord: Al mattino molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori e forti rovesci sulla Liguria. Al pomeriggio tempo instabile con precipitazioni diffuse, più intense su Friuli Venezia Giulia. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse. Neve anche abbondante a quote collinari. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 Gennaio : Centro