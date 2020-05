PREVISIONI METEO domani 2 Maggio 2020: nubi sparse e schiarite, ma non mancheranno locali piogge o temporali

La situazione sinottica sull’Europa

Promontorio anticiclonico di origine africana in rimonta tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Questo porta tempo via via più stabile e anche un netto aumento delle temperature. Vasta circolazione depressionaria presente tra Mare del Nord e Penisola Scandinava con valori minimi al suolo fino a 1000 hPa sulla Svezia. Saccatura depressionaria anche in pieno oceano Atlantico con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa poco a nord delle Isole Azzorre. Flusso instabile che si allunga anche su Europa orientale e Balcani con piogge e temporali sparsi.

Previsioni meteo per domani, 2 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino deboli piogge sulla Valle d’Aosta e Alto Adige, bel tempo altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità sui rilievi di Nord Est con possibilità di acquazzoni, innocue nubi in transito sulle altre regioni. In serata persistono locali fenomeni sui settori orientali, stabilità prevalente altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità sparsa in transito su tutti i settori ma senza fenomeni, salvo deboli piogge tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse in movimento dall’Appennino verso i settori adriatici, più asciutto altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.