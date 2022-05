PREVISIONI METEO domani 2 maggio: inizio settimana con INSTABILITA’ pomeridiana su ALPI e APPENNINI

Situazione sinottica europea

Promontorio d’alta pressione azzorriana si estende dall’atlantico raggiungendo le propaggini occidentali della Gran Bretagna con massimi di pressione fino a 1030 hPa. Sull’Europa una vasta laguna barica presenta un blando minimo di bassa pressione centrato sulla penisola Iberica. Sull’Italia uan goccia fredda in quota permetterà la formazione di rovesci e temporali pomeridiani da nord a sud.

Previsioni meteo per domani, 2 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio instabilità con precipitazioni sui settori alpini e prealpini, isolati rovesci anche sull’Emilia Romagna. In serata residue piogge sulle zone alpine, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali lungo la dorsale appenninica, altrove non sono previste variazioni. In serata residui fenomeni su Marche, Abruzzo e Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari con piogge su Campania e Puglia, maggiori aperture sulle Isole. Al pomeriggio tempo instabile con temporali sui settori peninsulari. In serata piogge in esaurimento su Molise e Campania, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature minime in aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

