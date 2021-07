PREVISIONI METEO domani 20 luglio: instabilità pomeridiana ancora presente in ITALIA, vediamo dove

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione in espansione tra Europa occidentale e nord Atlantico con valori di pressione al suolo intorno a 1020 hPa sulle Isole Britanniche. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con una vasta circolazione depressionaria e un minimo al suolo intorno a 990 hPa appena a nord della Scandinavia. Un’altra goccia fredda in quota è presente in pieno Atlantico poco a nord delle Isole Azzorre. Correnti fresche in quota portando ancora locale instabilità sull’Italia con temporali pomeridiani specie sui rilievi.

Previsioni meteo per domani, 20 luglio

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali piogge sul Piemonte. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con isolate piogge o acquazzoni, ampie schiarite lungo le coste. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.