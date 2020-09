PREVISIONI meteo domani 20 settembre: Arriva l’Autunno in Italia, nubi in aumento e piogge sparse su queste regioni

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione di bassa pressione nei pressi della penisola iberica e Francia in espansione sull’Europa con valori di pressione fino a 1015 hPa. Alta pressione sempre presente sull’Europa centro-settentrionale con valori massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Tempo in peggioramento in Italia con nubi in arrivo da ovest e con esse prime precipitazioni autunnali.

Previsioni meteo per domani, 20 settembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi quasi ovunque con deboli piogge sparse ad ovest, maggiori schiarite al Nord Est. Al pomeriggio deboli piogge su Alpi, Appennino e regioni occidentali, stabie altrove. In serata tendenza a precipitazioni meno frequenti, con piogge attese ancora su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi sulla Toscana con deboli piogge sparse, stabile altrove con locali schiarite. Al pomeriggio tempo in lento peggioramento con precipitazioni deboli, assenza di fenomeni soltanto sulle coste adriatiche. In serata piogge sparse ancora presenti su tutte le regioni salvo lungo le coste dell’Abruzzo con maggiore stabilità . Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.