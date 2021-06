PREVISIONI METEO domani 21 giugno: Italia divisa in 2 dalle correnti atlantiche al nord ed il caldo africano al meridione

Situazione sinottica europea

Un’area di bassa pressione si trova ad ovest della Francia richiamando aria instabile sul nord Italia e permettendo una maggiore copertura nuvolosa sul nostro territorio. Sulle regioni meridionali della nostra penisola un’avvezione calda di origine sub-tropicale, imperversa da giorni con massimi di pressione fino a 1010 hPa. Quest’area si ricollega ad un vasto anticiclone situato sul comparto Euroasiatico che garantisce tempo stabile ad oriente.

Previsioni meteo per domani, 21 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile sulle pianure e qualche rovescio sull’arco Alpino centro-orientale e sulla Liguria. Al pomeriggio attese precipitazioni sulle Alpi; altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sulle regioni del nord-ovest; variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 21 giugno

Al Centro: Al mattino nubi sparse su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio maggiori aperture su Toscana, Umbria e Marche, con qualche nube sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli o assenti di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.