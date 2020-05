PREVISIONI METEO domani 21 Maggio 2020: Migliora in gran parte dell’Italia eccetto al sud, temperature in aumento

La situazione sinottica sull’Europa

Anticiclone di natura azzorriana in estensione dalla sua sede di origine verso l’Europa più settentrionale attraverso Regno Unito e Francia con valori di pressione massimi intorno a 1025 hPa. Circolazione di bassa pressione attiva sul Mediterraneo centrale con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa, maltempo in Italia e regioni balcaniche. Promontorio anticiclonico di origine africana sul Mediterraneo orientale con sole e clima estivo in Turchia.

Previsioni meteo per domani, 21 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali addensamenti sulle pianure del Piemonte e bassa Romagna. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento lungo l’arco alpino con deboli piogge sui rilievi occidentali e al Nord Est. In serata nessuna variazione di rilievo con locali nubi alternate ad ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ma con qualche nube in più sull’Abruzzo. Al pomeriggio si rinnovano generali condizioni di stabilità atmosferica con ampie schiarite prevalenti. In serata nessuna variazione di rilievo con tempo sostanzialmente stabile e asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.