PREVISIONI METEO domani 21 marzo: ancora INSTABILITA’ al sud ITALIA, tanto SOLE sul resto della penisola

Situazione sinottica europea

L’Italia è contesa tra l’alta pressione al nord e residue correnti instabili di matrice continentale che continuano ad insistere sulle regioni del sud: queste apporteranno instabilità con piogge e nevicate sui rilievi. La sinottica europea vede un vasto anticiclone posizionato tra Scandinavia e paesi Baltici con massimi di pressione fino a 1040 hPa. Ad ovest della Gran Bretagna incombe una depressione atlantica con un minimo di 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 21 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche innocuo addensamento sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. In serata ancora tempo pienamente stabile, con cieli del tutto sereni. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.