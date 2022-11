Previsioni meteo domani 21 novembre: perturbazione polare in arrivo in serata con acquazzoni e nevicate

Situazione sinottica europea

Saccatura depressionaria in allontanamento verso l’Europa orientale, lascia spazio ad una veloce rimonta altopressoria; un sistema di depressioni si estende da ovest verso est tra nord-Atlantico, Gran Bretagna e paesi Baltici con aria più fredda di matrice Polare. Questa interesserà l’Italia nel corso delle ore serali e notturne di quest’oggi.

Previsioni meteo per domani, 21 novembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-ovest; foschia o nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con deboli piogge sulla Liguria orientale. In serata peggiora con precipitazioni sparse; attesi temporali e nubifragi nella notte con neve fin verso la bassa montagna. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in transito dai settori occidentali, ma senza fenomeni associati. In serata precipitazioni sui settori Tirrenici; fenomeni in estensione sulle altre regioni con nubifragi diffusi . Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino ampie schiarite sulle regioni peninsulari; maggiori addensamenti tra Calabria e Isole Maggiori, deboli piogge sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio ancora qualche pioggia su Sardegna, Sicilia e Calabria, variabilità asciutta altrove. In serata piogge intense specie sulla Sardegna, molte nubi in transito altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

