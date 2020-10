PREVISIONI METEO domani 21 Ottobre: ancora alta pressione dominante, ma anche nuvole basse e pioviggini

La situazione sinottica sull’Europa

Promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo centrale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa proprio sull’Italia. Questo porta tempo più stabile ma non sempre soleggiato sulla nostra Penisola, attenzione infatti alla formazione di nebbie e nubi basse su coste e pianure. Una vasta saccatura depressionaria si allunga invece dal nord Atlantico fin verso le Isole Azzorre passando per le Isole Britanniche dove è presente un minimo di pressione al suolo con valori fino a 995 hPa sull’Irlanda. Anticiclone anche tra Atlantico e Groenlandia con valori massimi fino a 1030 hPa. Circolazione depressionaria anche sul Mediterraneo orientale con goccia d’aria fredda in quota tra Grecia e Turchia.

Previsioni meteo per domani, 21 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Nel pomeriggio ancora pioviggini possibili su Liguria e Piemonte, nubi sparse e schiarite altrove ma con tempo asciutto. In serata nuvolosità in aumento su tutti i settori con deboli piogge al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse lungo il versante adriatico ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata nuvolosità in aumento sulla Toscana settentrionale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.