PREVISIONI METEO domani 21 settembre, MALTEMPO e FORTI TEMPORALI su molte regioni italiane

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione di bassa pressione nei pressi della penisola iberica e Francia in espansione sull’Europa con valori di pressione fino a 1015 hPa. Alta pressione sempre presente sull’Europa centro-settentrionale con valori massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Tempo in peggioramento in Italia con nubi in arrivo da ovest e con esse prime precipitazioni autunnali.

Previsioni meteo per domani, 21 settembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino piogge e temporali sparsi su gran parte delle regioni, più asciutto soltanto all’estremo Nord Est. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale maltempo con acquazzoni e locale attività temporalesca, specie su Veneto ed Emilia-Romagna. In serata fenomeni in ulteriore intensificazione sulle pianure con temporali anche intensi. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino temporali sparsi sulle regioni tirreniche, fenomeni presenti anche su Umbria e Marche mentre sull’Abruzzo non sono attesi fenomeni di rilievo. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutti i settori con fenomeni temporaleschi anche intensi lungo le aree appenniniche. In serata piogge e acquazzoni diffusi quasi ovunque con locali temporali anche sulle coste adriatiche. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.