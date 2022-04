PREVISIONI METEO domani 22 aprile: vortice depressionario sull’ITALIA con piogge e temporali diffusi

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria sull’Europa centro-occidentale con un minimo di bassa pressione intorno a 995 hPa poco ad ovest della Penisola Iberica ed uno intorno a 1000 hPa in transito sull’Italia. Quest’ultimo porta tempo instabile sulla Penisola con piogge e temporali. Campo di alta pressione alle alte latitudini con massimi al suolo intorno a 1035 hPa tra Islanda e Scandinavia. Anticiclone delle Azzorre sul basso Atlantico con massimi al suolo fino a 1025 hPa ad ovest delle omonime Isole.

Previsioni meteo per domani, 22 aprile

Al Nord: Al mattino tempo instabile o perturbato su tutti i settori con piogge e acquazzoni anche di forte intensità specie al Nord-Est. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi associati a piogge diffuse di debole o moderata intensità. In serata residue precipitazioni soprattutto su Alpi e settori pedemontani, asciutto altrove ma con molte nuvole. Neve a quote alte sulle Alpi. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più intensi sul Lazio. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge e temporali localmente anche intensi specie sulle zone interne. In serata residue precipitazioni sulle zone interne, altrove tempo in progressivo miglioramento. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da mossi a molto mossi.