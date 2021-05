PREVISIONI METEO domani 22 maggio 2021: aria calda in risalita verso l’ITALIA ma attenzione a piogge e temporali su queste regioni

Circolazione depressionaria che dall’Atlantico si estende sull’Europa settentrionale con un minimo di pressione al suolo con valori intorno a 990 hPa sul Mare del Nord e un altro a sud-ovest dell’Islanda. Anticiclone delle Azzorre che prova a rimontare dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale, con valori di pressione al suolo intorno a 1020 hPa, questo porterà tempo più stabile sui settori centro-meridionali dell’Italia. Saccatura depressionaria in transito dalle Isole Azzorre verso la Penisola Iberica la qualche poterà poi un peggioramento delle condizioni meteo.

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con piogge e acquazzoni diffusi su tutte le regioni, asciutto solo su Emilia e settori meridionali di Veneto e Lombardia. Al pomeriggio tempo per lo più invariato ma con tempo asciutto anche sulla Romagna. In serata ancora piogge su Lombardia, Triveneto e Liguria di Levante, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.