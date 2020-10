PREVISIONI METEO domani 22 Ottobre: anticiclone in decadimento, arrivano le prime piogge al nord

La situazione sinottica sull’Europa

Nella giornata di domani l’alta pressione presente sul nostro territorio inizierà a cedere dal nord Italia (dove si presenteranno ancora valori di pressione intorno ai 1024 hPa. Il tempo sul resto della Penisola risulterà sereno, con qualche velatura in transito. Sulla penisola Iberica sarà ancora presente una saccatura d’aria di origine atlantica, mentre sulla Groenlandia il lobo del vortice polare si invorticherà raggiungendo valori di pressione al suolo fino a 975 hPa. Goccia fredda sul Mediterraneo orientale che garantirà ancora per qualche giorno la presenza dell’anticiclone sub-tropicale sull’Italia centro-meridionale.

Previsioni meteo per domani, 22 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi basse in pianura, pioviggini sulla Liguria e nuvolosità irregolare altrove. Nel pomeriggio deboli piogge in estensione sul nord-ovest, altrove nuvoloso ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge anche sulle alpi Lombarde e Piemontesi e nuvolosità compatta. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvoloso su Toscana con foschie sulle zone interne, sereno sul versante Adriatico. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su alto Lazio, altrove ampi spazi di sereno. In serata previsto un aumento della nuvolosità a partire dai settori costieri occidentali. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.