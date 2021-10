PREVISIONI METEO domani 22 ottobre: piogge e acquazzoni verso l’ITALIA centro-meridionale, migliora altrove

Situazione sinottica europea

Profonda circolazione depressionaria che si muove sulla Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 970 hPa sulla Finlandia. Campo di alta pressione in cedimento sul Mediterraneo con l’arrivo di una saccatura depressionaria che porterà piogge sparse sull’Italia. Alta pressione di natura termica anche sulla Groenlandia con valori di pressione fino a 1035 hPa e anticiclone delle Azzorre centrato sulle omonime Isole e leggermente esteso verso nord con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 22 ottobre

Al Nord: Al mattino molte nuvole con piogge sparse su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori, locali piogge solo su Friuli e Romagna. In serata ancora piogge sparse sulla Romagna, asciutto altrove ma con nubi basse su coste e pianure. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 ottobre

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori interni, più asciutto su alta Toscana e Abruzzo. In serata residue piogge su Lazio, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.