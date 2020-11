PREVISIONI METEO domani 23 Novembre 2020: ancora maltempo al sud ITALIA, sole prevalente altrove

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori, innocui addensamenti solo su Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio nubi sparse su Toscana e Marche ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata nessuna variazione con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su coste adriatiche ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora nubi sparse localmente anche compatte al Nord-Est e Lombardia ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 23 Novembre: Sud

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge anche intense sulla Calabria, moderate sulle altre regioni eccetto in Campania, Molise e Sardegna con variabilità asciutta. Al pomeriggio maltempo sulla Sicilia e Calabria con precipitazioni sparse, nubi sparse e schiarite sui settori Peninsulari. In serata forte maltempo sulla Sicilia e Calabria, più asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.