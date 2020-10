PREVISIONI METEO domani 23 Ottobre: Italia divisa in due tra nord e sud, i dettagli

La situazione sinottica sull’Europa

Promontorio di alta pressione sull’Europa meridionale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Condizioni meteo stabili in Italia eccetto sulle regioni nord-occidentali dove si notano i primi segnali di un peggioramento dovuto all’avvicinamento delle correnti atlantiche pilotate da una profonda circolazione di bassa pressione di natura nord-atlantica e diversi minimi al suolo fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 23 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi ovunque con precipitazioni in estensione a tutti i settori generalmente di debole o moderata intensità. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse di debole o moderata intensità, fenomeni in esaurimento al Nord-Ovest. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori, anche compatta su Toscana e Umbria ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio nuvolosità estesa a tutte le regioni con deboli piogge sull’alta Toscana, più asciutto altrove. In serata molte nuvole ovunque con piogge sparse su Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.