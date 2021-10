PREVISIONI METEO domani 23 ottobre: tempo ancora instabile su alcune regioni, ecco dove le piogge

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione in rimonta sull’Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo intorno a 1025 hPa sui settori centrali del continente. Cuore dell’anticiclone delle Azzorre che resta in prossimità delle omonime Isole con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Profondo vortice di bassa pressione nei pressi dell’Islanda con valori minimi intorno a 980 hPa. Vortice depressionario anche ad est della Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa.

Al Nord: Al mattino piogge sparse sulla Romagna, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio prevalenza di cieli soleggiati, residue piogge in Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni e piogge sparse su Marche e Appennino Abruzzese. Al pomeriggio ancora molte nuvole e piogge sparse sulle Marche e sui settori appenninici. In serata residue piogge in Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.