PREVISIONI METEO domani 24 febbraio 2020, tempo in peggioramento sull’Italia

La situazione sinottica sull’Europa

L’anticiclone delle Isole Azzorre con valori massimi al suolo che raggiungono i 1030 hPa si allunga verso est fino a raggiungere il Mediterraneo e assicurando così bel tempo anche sull’Italia. Il Vortice polare sempre piuttosto compatto pilota una serie di vaste e profonde depressioni alle alte latitudini europee, valori minimi fino a 965 hPa sull’Islanda e Scandinavia con condizioni meteo fortemente perturbate.

Previsioni meteo per domani, 23 Febbraio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi e schiarite su tutti i settori salvo locali addensamenti maggiori su Friuli e Liguria. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ampie schiarite e cieli sereni su Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. In serata attese deboli piogge sulla Liguria di levante e genovese, stabile ma con nubi in aumento altrove. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi basse con brevi riduzioni di visibilità lungo le coste tirreniche, ampie schiarite altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con l’alternanza tra ampie schiarite ed il transito di innocue nubi medio-alte. In serata situazione pressochè invariata con qualche addensamento in più su Lazio e Toscana. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.