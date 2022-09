PREVISIONI METEO domani 24 settembre: tempo in peggioramento in ITALIA con piogge e temporali in arrivo

Situazione sinottica europea

Robusto anticiclone delle Azzorre presente sull’Atlantico con massimi di pressione al suolo intorno a 1035 hPa. Una vasta saccatura depressionaria si muove invece sull’Europa occidentale portando correnti umide e un peggioramento del tempo sul Mediterraneo centrale. Circolazione depressionaria con aria più fredda anche sull’Europa orientale con valori minimi al suolo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 settembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse al Nord-Ovest, anche intense sulla Liguria. Al pomeriggio piogge in estensione a tutte le regioni con temporali sulla Liguria. In serata ancora instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 24 settembre

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito con qualche pioggia sulla Toscana e più asciutto altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su Toscana, e qualche acquazzone su Umbria e Alto Lazio, nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. In serata maltempo in estensione a tutte le regioni, anche intenso sul versante tirrenico. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da mossi ad agitati.

Previsioni meteo per domani, 24 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità in transito su Sardegna, sole prevalente altrove. Al pomeriggio, con nuvolosità in aumento su Campania e Molise e qualche pioggia in Sardegna. In serata qualche pioggia sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

