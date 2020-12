PREVISIONI METEO domani 25 Dicembre 2020: MALTEMPO in arrivo in ITALIA per il giorno di NATALE, NEVE in nottata

La situazione sinottica sull’Europa

Vasta e ben strutturata depressione attiva sull’Europa con centri di pressione in Scandinavia e Germania con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa, correnti fredde a tutte le quote. Questa sarà la responsabile del peggioramento in arrivo in Italia per Natale e Santo Stefano con neve fino a quote molto basse. Anticicloni ai margini dello scenario meteo a grande scala, uno in pieno oceano Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa, l’altro sulla Russia con pressioni al suolo fino a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 25 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino piogge sparse su Liguria Triveneto ed Emilia Romagna con neve su Alpi e Appennino, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo instabile che insiste su Emilia Romagna e Triveneto ma anche Lombardia e Liguria con quota neve in calo, più asciutto altrove. In serata ancora piogge su tutti i settori con neve in calo sull’Appennino settentrionali fino a quote molto basse, più asciutto al Nord-Ovest. Neve in calo fin verso i 100-300 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 25 Dicembre: Centro