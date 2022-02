PREVISIONI METEO domani 25 febbraio: tempo in peggioramento sull’Italia con piogge, temporali e neve

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Vasto campo di alta pressione che si estende dall’oceano Atlantico fin sull’Europa occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Profonda struttura depressionaria posizionata tra l’Islanda e la Groenlandia con valori minimi di pressione al suolo fino a 950 hPa. Altro minimo di bassa pressione posizionato sulla Scandinavia con valori intorno a 985 hPa, questo muove un fronte perturbato sull’Europa centro-orientale con risvolti anche sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 25 febbraio

Al Nord: Al mattino locali pioviggini sulla Liguria, asciutto altrove con foschie sulla Pianura Padana e ampie schiarite altrove. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. In serata maltempo su Emilia Romagna e regioni di Nord-Est con piogge e temporali, più asciutto altrove. Neve in calo fin verso la bassa collina. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 25 febbraio

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità alternata a schiarite, deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni meteo instabili con piogge e acquazzoni diffusi, più asciutto sull’Abruzzo. Neve oltre gli 800-1000 metri. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

[/multipagina]

[multipagina]

Previsioni meteo per domani, 25 febbraio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

[/multipagina]

[multipagina]

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

[/multipagina]