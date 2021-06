PREVISIONI METEO domani 25 giugno: locali temporali al Nord ITALIA, più stabile altrove con nubi e schiarite

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre che si eleva sull’Atlantico fino a raggiungere l’Islanda con valori di pressione al suolo intorno a 1030 hPa. Sulle omonime isole è però presente una goccia fredda in quota con un minimo di pressione al suolo intorno a 1015 hPa. Vasta saccatura depressionaria sull’Europa centro-occidentale con una goccia d’aria fredda in quota presente sulle Isole Britanniche. La stessa muove spinge aria molto calda in seno all’anticiclone africano sul Mediterraneo e l’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 25 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi su Alpi e alte pianure, maggiori schiarite altrove. In serata residue piogge sui settori alpini, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi per locali addensamenti in transito specie su Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, locali piogge sull’Appennino centrale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli del tutto sereni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.