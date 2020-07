Previsioni meteo domani 25 luglio 2020: Residue note d’instabilità sulle regioni adriatiche, bel tempo sul resto d’Italia

La situazione sinottica sull’Europa

Rottura anticiclonica sull’Europa centro-occidentale e correnti instabili di natura Atlantica in arrivo anche in Italia pilotate da una vasta area di bassa pressione con diversi minimi al suolo tra Scandinavia e Islanda, tutti intorno ai 1000 hPa. Anticiclone relegati in Europa orientale con valori di pressione fino a 1020 hPa e in pieno oceano Atlantico nei pressi delle isole delle Azzorre con valori al suolo di pressione fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 25 Luglio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino locali addensamenti sulle pianure a confine tra Piemonte e Lombardia, qualche residua pioggia possibile invece sul triestino. Al pomeriggio nubi in aumento sui rilievi con possibilità di deboli piogge sui settori appenninici e Alpi nord orientali. In serata condizioni di tempo prevalentemente stabile e asciutto su tutte le regioni. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino possibilità di isolati acquazzoni o brevi temporali a ridosso dei settori costieri, bel tempo e sole prevalente altrove. Al pomeriggio qualche breve temporale atteso sui rilievi di Lazio e Abruzzo. In serata nessuna particolare variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.