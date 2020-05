PREVISIONI METEO domani 25 Maggio 2020: stabile con qualche acquazzone sui rilievi, vediamo i dettagli

La situazione sinottica sull’Europa

Vasto e robusto anticiclone delle Azzorre esteso tra basso Atlantico, Europa occidentale e Isole Britanniche con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa. Correnti più fresche in quota scorrono invece sull’Europa centrale sfiorando anche l’Italia dove non mancherà qualche rapido acquazzone o temporale sparso. Aria fredda anche tra Scandinavia ed Europa orientale con tempo a tratti instabile. Una vasta e profonda circolazione depressionaria è invece posizionata tra Groenlandia e Islanda con valori di pressione al suolo fino a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite ovunque ma senza fenomeni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità salvo locali acquazzoni residui al Nord Est. In serata ancora qualche pioggia su Alpi orientali e Friuli, cieli in prevalenza sereni altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi e schiarite su Toscana, Umbria e Marche, qualche nube in più altrove ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio locali piogge sull’Abruzzo, persiste generale stabilità altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.