PREVISIONI METEO domani 25 Novembre 2020: Anticiclone sempre presente sull’ITALIA salvo locali piogge solo su queste regioni

La situazione sinottica sull’Europa

Robusto anticiclone sull’Europa centrale con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa tra Germania, Repubblica Ceca e Ungheria. Anticiclone in grado di garantire condizioni meteo stabili in gran parte dell’Italia eccetto sulle regioni più meridionali dove troviamo una circolazione di bassa pressione con valori al suolo pari a 1020 hPa. Depressioni di natura nord-atlantica in azione sull’Europa settentrionale con valori di pressione al suolo fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 25 Novembre: Nord

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, possibili foschie o nebbie in pianura Padana. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni ma con nuvole irregolari al Nord-Ovest. In serata cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni, locali foschie o nebbie in pianura Padana. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 25 Novembre: Centro

Al Centro: Al mattino poche nuvole su tutti i settori e sole prevalente, locali foschie o nebbie in Umbria e Toscana. Al pomeriggio ancora nubi sparse alternate ad ampie schiarite, sempre con tempo asciutto. In serata variabilità asciutta su tutte le regioni. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.