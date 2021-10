PREVISIONI METEO domani 25 ottobre: intenso MALTEMPO al meridione con ACQUAZZONI e NUBIFRAGI

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione tra continente europeo ed atlantico, con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Alle alte latitudini europee un sistema di basse pressioni continua a transitare coinvolgendo l’Islanda e le propaggini settentrionali del comparto Scandinavo, con minimi intorno ai 980 hPa. Sul Mediterraneo centro-meridionale è presente una blanda ansa depressionaria, responsabile della formazione di una ciclogenesi che dalla Tunisia si porterà sui bacini meridionali italiani nelle prossime ore. Questa sarà complice del forte maltempo previsto nella giornata di domani all’estremo sud.

Previsioni meteo per domani, 25 ottobre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di beltempo con assenza di nuvolosità; velature in transito da nord nella notte. Temperature minime in calo e massime stabili. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 25 ottobre

Al Centro: Al mattino qualche addensamento tra Marche e Abruzzo, stabile altrove con cieli soleggiati. Al pomeriggio ancora tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità. Temperature minime e massime in stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.