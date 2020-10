PREVISIONI METEO domani 25 Ottobre: nubi irregolari in Italia ma con piogge scarse o assenti, i dettagli

La situazione sinottica sull’Europa

Saccatura di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale e in progressivo avvicinamento all’Italia. Promontorio di alta pressione ancora attivo sull’Europa meridionale con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Profonda circolazione di bassa pressione di natura nord-atlantica e diversi minimi al suolo fino a 965 hPa tra Groenlandia, Islanda e Scandinavia.

Previsioni meteo per domani, 25 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare ma senza fenomeni associati salvo deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio variabilità asciutta su tutte le regioni eccetto deboli piogge in Liguria. In serata tempo in peggioramento sulle regioni più occidentali con deboli piogge in arrivo, ancora tempo stabile sulle altre regioni. Temperature minime in lieve aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo stabile eccetto deboli piogge su alta Toscana. Al pomeriggio precipitazioni assenti con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di variabilità asciutta. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.